Castelletto: via per Buronzo a senso unico, chiusa ai camion. Ma qualche tir passa lo stesso...

Permane il divieto di transito ai mezzi pesanti, con l'istituzione di semaforo e senso unico alternato per le auto, lungo la Provinciale 315 che da Castelletto Cervo porta al vicino comune di Buronzo. La causa è da attribuire ad un avvallamento della strada, segnalato ieri pomeriggio in prossimità del ponticello, all'altezza del ristorante Ferrero.

Sul posto, oltre ai Carabinieri e ai tecnici della Provincia, anche il sindaco Omar Giletti per fare il punto della situazione. “Al momento resta il senso unico per i mezzi e il divieto per quelli pesanti – spiega al telefono il presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo – Quanto prima verrà effettuato un intervento di somma urgenza”.

Non sono però mancati alcuni momenti di tensione: nonostante la segnaletica opportunamente posizionata, alcuni camion hanno percorso lo stesso il tratto di strada in barba ai divieti. In un caso, stando alle informazioni raccolte, si sarebbe registrato un diverbio tra il conducente di un tir e un addetto provinciale alla strada proprio sul diritto di passaggio, preteso dallo stesso autista.

