"Le Metamorfosi: la biodiversità": una settimana immersi nella natura

Dal 12 al 16 giugno 2023, nell’ambito del progetto Oasi Zegna Outer EduCampus, alla Cascina Caruccia, si è svolta la settimana tematica "Le Metamorfosi: la biodiversità". Questa iniziativa, organizzata in collaborazione con insegnanti specializzati nell'outdoor education, ha offerto dieci bambini provenienti da Valdilana e da Biella l'opportunità di esplorare la natura circostante, imparando e divertendosi all'aria aperta. L'Oasi Zegna Outer EduCampus si propone di abbinare la scoperta della natura a una riflessione sulla sostenibilità ambientale, coinvolgendo attivamente persone di tutte le età.

Durante la settimana "Le Metamorfosi: la biodiversità", organizzata con il sostegno della Fondazione Zegna e del Comune di Valdilana, i giovani partecipanti hanno avuto l'opportunità di esplorare il territorio naturale e di imparare giocando. Le metamorfosi, dal punto di vista naturalistico, rappresentano un affascinante meccanismo in grado di modificare profondamente non solo la forma, ma anche la struttura e la funzione delle cose. Attraverso attività guidate dalla Cooperativa Tantintenti, i ragazzi hanno avuto modo di comprendere meglio questo processo di trasformazione. Una delle attività della settimana è stata la creazione del "villaggio dei metasmorfi" (Metasmorfia). I bambini presenti hanno dato vita a personaggi immaginari, ciascuno con la propria metamorfosi, e hanno costruito delle case che li rappresentassero. Giorno per giorno, l'evoluzione graduale del lavoro è stata documentata scattando fotografie del villaggio.

Alla fine della settimana, i ragazzi hanno potuto rivedere le immagini e rendersi conto del progresso fatto durante l'esperienza. Oltre alle attività dell'Outer EduCampus, i partecipanti hanno trascorso una giornata speciale a Casa Zegna, dove hanno visitato la mostra "E il giardino creò l'uomo" di Roberto Coda Zabetta. Negli spazi della mostra è stata organizzata un'attività sul tema della biodiversità che ha offerto un'opportunità preziosa per approfondire la conoscenza delle varie forme di vita che abitano l'ambiente circostante e per riflettere sull'importanza della biodiversità per la salute dell'ecosistema. Una giornata è stata anche dedicata a un'escursione presso il Santuario della Novareia, un luogo ricco di fascino naturale e spirituale. Durante l'escursione, i ragazzi hanno potuto godere della bellezza del paesaggio, immergendosi nella natura e respirando l'aria fresca dei boschi circostanti.

Attraverso la settimana "Le Metamorfosi: la biodiversità" i bambini hanno acquisito una consapevolezza più profonda dell'importanza di preservare la natura e di vivere in armonia con l'ambiente circostante. Questo tipo di esperienze, che combinano l'educazione e il divertimento, sono fondamentali per le nuove generazioni, che saranno chiamate a prendersi cura del nostro pianeta in futuro.