Cicloscalata “Biella-Oropa”, come cambia la viabilità

In occasione della competizione ciclistica agonistica “Cicloscalata Biella-Oropa” organizzata dall’Asd “Bike team a Ruota Libera” in programma sabato 1 luglio 2023, è stata emessa un’ordinanza che istituisce il divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Martiri della Libertà, area non a pagamento a ovest del monumento, dalle ore 14.00 alle ore 16.00 di sabato 1 luglio 2023.

Inoltre sarà istituita la temporanea sospensione della circolazione veicolare, eccetto veicoli al seguito della gara e mezzi di soccorso in emergenza, dalle ore 15.00 circa e comunque dal passaggio del veicolo recante il cartello mobile “INIZIO GARA CICLISTICA” sino alle 17.00 circa e comunque sino al passaggio del veicolo recante il cartello mobile “FINE GARA CICLISTICA” nelle seguenti aree:

Via Cavour (trasferimento da Piazza Martiri della Libertà), via Ramella Germanin (rotatoria con via Cavour - partenza volante), via Santuario d’Oropa, via Brucco c/o Prato delle Oche (arrivo).

Sul tracciato di gara e in particolar modo nelle intersezioni dovrà essere garantito, dalla società organizzatrice della gara, adeguato servizio di viabilità.