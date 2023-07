Vespa Club Biella al fianco dell'Emilia Romagna, consegnati i beni di prima necessità FOTO

A seguito dell'alluvione che ha colpito nei mesi scorsi L'Emilia Romagna, il Vespa Club Biella ha ideato e lanciato un appello di generosa solidarietà, effettuando una raccolta beni di prima necessità, con successiva consegna prevista dagli stessi membri del direttivo, recandosi nella regione colpita dalla sciagura.

Dopo aver concordato con il Vespa Club Forlì, tutto ciò che sarebbe stato necessario raccogliere, le persone si sono attivate portando, sia alla sede del Vespa Club Biella che nei punti di raccolta Bar Stazione di Servizio IP Via Trossi, 7 Biella – Fior di Grano di Albis Bruno Via Trento 31 Biella – Mafalda Via Provinciale, 9 Ronco Biellese – Farmacia Balestrini Via Pietro Micca, 8 Biella – Asilo di Ronco Biellese Via Roma, 20 – Farmacia San Giuseppe Via Milano, 4 Biella, moltissimi capi d'abbigliamento e accessori, uomo, donna e bimbi, nonché generi alimentari, giocattoli e mobili, tant'è che dopo più di un mese dall'avvio della nobile iniziativa, sono state tantissime le persone e le aziende che si sono prodigate portando e donando moltissimi articoli.

I membri e alcuni soci del Vespa Club Biella hanno piegato e riposto in tantissime scatole messe a disposizione dallo Scatolificio Biellese ed il tutto ha richiesto un lungo lavoro che è stato fatto per due sere la settimana alla sede del Club. Dopo più di un mese dal lancio della nobile iniziativa, finalmente venerdì scorso dal pomeriggio fino a tarda sera, tutta la merce è stata caricata nei 5 furgoni messi generosamente a disposizione dalle ditte, Big Mat Mondino Imo & Figli Strada Cantone Gironetta, 1 Biella Pavignano – Officina Meccanica Goretti Via Provinciale per Mongrando, 79 Mongrando - Carrozzeria Campagnolo Via Giuseppe Mongilardi Biella – Carrozzeria PR di Pozzato Roberto Via Roma 180 Sagliano Micca, ed alcune di queste ditte sono andate ben oltre donando anche in alcuni casi generi alimentari per cifre importanti o mettendo a disposizione 2 furgoni. Dopo questo lungo ma gratificante lavoro, finalmente sabato alle 5 del mattino, i membri del direttivo ed alcuni soci si sono dati appuntamento al Bar Della Stazione di Servizio IP a Biella per partire alla volta di Forlì.

“Il viaggio è stato entusiasmante nonostante i ritardi dovuti alle code chilometriche nella zona vicina a Bologna, ma eravamo talmente felici del successo di questa iniziativa che tutto il resto è passato in secondo piano” così commenta Erika Ferro Presidente del Vespa Club Biella, la cui comitiva giunta fino alla sede del Vespa Club Forlì, è stata accolta con riconoscenza verso tutti i Biellesi e non che hanno contribuito alla riuscita della bella iniziativa.

“Il Vespa Club Biella si è sempre contraddistinto per iniziative benefiche, devolvendo anche negli anni passati a tantissimi enti ed associazioni cifre importanti, ed oggi con questo importante aiuto alla popolazione dell’Emilia Romagna possiamo ritenerci soddisfatti. Con il ricavato abbiamo acquistato generi alimentari documentati e proprio a garanzia delle tantissime persone che hanno donato anche i materiali, abbiamo deciso sin da subito di andare personalmente a consegnare noi tutto quanto testimoniandolo anche attraverso i social” così commenta anche Andrea Vercellone, Vice Presidente del Club.