Il dolore dell’esistenza e la rinuncia alla vita, interesse e partecipazione al Monastero Buddhista di Graglia FOTO e VIDEO

Ascoltare l'altro, il dialogo, il conforto di un abbraccio, o di una parola rincuorante. Questi sono solo alcuni degli spunti e dei temi che sono emersi ieri sera, 27 giugno, al Monastero Buddhista di Graglia, dove si è tenuta una tavola di riflessione sul tema “Il dolore dell’esistenza e la rinuncia alla vita”.

Oltre una trentina i partecipanti, provenienti da Biella e fuori provincia (perfino da Milano), giunti per ascoltare una tematica delicata ma di stretta attualità. Come emerso dall'incontro, spesso il fenomeno del suicidio, contrariamente a quanto si crede, nasce da fattori emotivi non da un disturbo psichiatrico: si può dunque prevenire con risposte adeguate, in grado di eliminare la disperazione e riportare la speranza nel cuore di chi soffre.

Di questo e molto altro si è parlato con i relatori Elena Maiolo (psicologa e psicoterapeuta), Cesare Molinari (preside del Gae Aulenti di Biella) Chiara Caucino (assessore alla Regione Piemonte) e don Lodovico De Bernardi (parroco di Salussola e Carisio). A guidare gli interventi il Lama Paljin Tulku, infaticabile promotore del dialogo interreligioso come mezzo di coesione sociale e fondatore del Monastero Mandala Samten Ling di Graglia.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con il quotidiano Newsbiella.it.

Di seguito la conferenza visibile sulla pagina Facebook del giornale.