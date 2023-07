Discarica Brianco: la Provincia non farà appello

A seguito della sentenza dello scorso 16 giugno con cui il TAR Piemonte ha accolto il ricorso presentato da Legambiente con il sostegno del Comitato Salussola Ambiente è Futuro, dai Comuni di Santhià e Carisio, e dalle aziende agricole confinanti, contro la realizzazione della discarica di Brianco (leggi Discarica Tar accoglie ricorso ) la Provincia di Biella, ente che ha autorizzato l'impianto, annuncia che non farà appello al Consiglio di Stato.

Lo dichiara il Presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo: “Ci aspettavamo lo stesso esito della sentenza del TAR Piemonte dello scorso dicembre sul ricorso presentato dal Consorzio Tutela Dop Riso Baraggia, perchè i ricorsi erano gli stessi, il collegio dei giudici lo stesso, ed il relatore lo stesso. Semplicemente i quattro ricorsi non sono stati riuniti. Quindi non appelleremo questa sentenza come non abbiamo appellato quella di dicembre. Aspettiamo la sentenza del Consiglio di Stato sull'appello presentato da altri soggetti”.