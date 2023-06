Pallavolo, grande prestazione a Novarello per la Fonjka Volley - Lessona

Domenica 25 giugno presso il centro sportivo "Novarello" (Villaggio Azzurro - Granozzo con Monticello - NO) si è svolta la finale della Joy Cup organizzata dal CSI Piemonte per la categoria "Pallavolo femminile Open" fra la squadra Biellese della "Fonjka Volley - Lessona" e la squadra Cunese del "Volley in Progress – Piasco".

La compagine Biellese, che ha conquistato il diritto a partecipare alla manifestazione andando a vincere il campionato organizzato dal comitato CSI di Novara, ha avuto la meglio delle forti Cunesi (vincitrici del campionato CSI di Cuneo) in tre set con un perentorio 3-0 e parziali 25-20, 25-15 e 25-17. Con questa vittoria la Fonjka Volley ha guadagnato il lasciapassare per la fase Nazionale del Torneo (Sassuolo-Maranello - 12-16 luglio ) a cui però ha dovuto rinunciare per una serie di problemi organizzativi non prevedibili adinizio a torneo.

Le parole dell'allenatore Oglietti a fine gara: "È stata una vittoria meritatissima. Le ragazze oggi sono state fantastiche come del resto in tutto l'arco della lunghissima stagione. Siamo partiti a settembre con una squadra completamente nuova ma le ragazze sono state brave ad essere fin da subito un "gruppo" coeso ancora prima di essere "squadra" in campo. Per dare un'idea di quello che queste giocatrici sono state in grado di fare basta dire che fra campionato e Joy Cup hanno disputato 17 partite fra Novarese, Biellese,Verbano e Cunese, andandole a vincere tutte e lasciando alle avversarie solo 4 set sui 55 giocati. Tutte le ragazze hanno contribuito a questo risultato: Foglia, Fotia, Galvan, Giacobone, Mascia, Mosconi, Nazzi, Peracino, Rey, Salono B., Salono G., Saporito, Spagnolo e Tresoldi. È stata una stagione 22/23 da incorniciare, unico neo l'impossibilità di partecipare alla fase Nazionale che sarà sicuramente uno stimolo per ripetersi il prossimo anno in cui l'obiettivo primario sarà quello di riconquistare la possibilità di rappresentare la Polisportiva Lessona e la nostra regione in un torneo così importante."

La capitana Fotia aggiunge con gli occhi che brillano di gioia: "Siamo riuscite a creare davvero un bel gruppo, non c'è che dire! Impensabile ad inizio stagione raggiungere questi risultati. In questo momento ci tengo aringraziare il nostro presidente (Anna Bonino), il nostro primo sponsor (Fonjka Factory Cossato di Andrea Debernardi) per il fondamentale supporto che ci ha dato anche quest'anno e tutti i ragazzi e le ragazze che fanno parte della Polisportiva Lessona che sono stati un aiuto fondamentale durante gli allenamenti e preziosi supporters a bordo campo durante le gare. Non possiamo poi dimenticare Favaglioni e Revolon: un grazie di cuore a tutti!".