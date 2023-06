Ginnastica La Marmora, oro e argento per Martina Tomba e Francesco Verrengia

Ad Ostia al Pala Pellicone si sono svolti gli assoluti di Judo. Gli atleti della sezione Team Ability della Società Ginnastica La Marmora ancora una volta sono risultati ai vertici dei Campionati paralimpici, dando ulteriore prestigio alla loro Società.. Infatti Martina Tomba nei 52 kg si è aggiudicata il titolo di Campionessa Italiana, superando nettamente le avversarie.

Anche Francesco Verrengia si è comportato egregiamente e, dopo una serie di incontri, ha dovuto cedere nella fase finale ed accontentarsi, si fa per dire, della medaglia d’argento. L’obiettivo non era solamente la conquista di una medaglia ma la certezza di essere convocati per i Campionati Europei che si svolgeranno a settembre a Padova. Sicuramente entrambi hanno centrato la qualificazione e, dopo una preparazione accurata nel periodo estivo, saranno protagonisti in terra padovana sostenuti dai loro numerosi fans.