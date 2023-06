Boxing Club Biella, i risultati delle gare nel fine settimana a Varese e a Galliate

A Varese sabato e a Galliate domenica, la Boxing club Biella, ha partecipato a due riunioni pugilistiche con tre atleti. I primi due, allenati dal Maestro Scaglione a Ponderano con il supporto dei tecnici Rollo, Campanella e Bulfoni, si sono confrontati con due beniamini di casa Nicola D’Amuri del team Camacho opposto all’esordiente Sebastiano Colombo 19 enne. L'altro, Pablo Robbiani opposto a Lorenzo Rinaldi 22 enne con grande passione e determinazione.

Sebastiano, vinta la tensione di salire sul quadrato ha offerto una boxe varia e sempre all’attacco, purtroppo ha trascurato un pochino la parte difensiva ed in alcuni frangenti l’avversario ne ha approfittato riuscendo ad entrare nella guardia del biellese. Il risultato finale è stato un salomonico pareggio che ha comunque dato la spinta motivazionale al nostro pugile per fare un grande incontro proprio a Biella il 08.07 in occasione di Boxe sotto le Stelle. Lorenzo invece ,reduce da tre sconfitte, ha finalmente sbloccato la tensione che ad ogni incontro non gli faceva tirar fuori le sue caratteristiche di pugile attento ed intelligente troppo proteso sulla difensiva. Differente è andata la serata di sabato dove dopo una prima ripresa un po’ in sordina, Lorenzo è cresciuto andando a far contare addirittura l’avversario nella terza ripresa ed aggiudicandosi il match così da fare un carico di motivazione strettamente necessario dopo le prestazioni ed i verdetti degli scorsi match.

All'esordio anche Kei Colombo, pugile allenato da Vitale che, opposto ad un più esperto pugile di casa in e’ riuscito a farsi apprezzare e convincere i giudici così da ottenere una sconfitta che certamente potrà essere ribaltato a Biella in occasione della riunione ormai stra apprezzata e conosciuta non solo dal popolo lanierò come Boxe sotto le Stelle.