Biella Boxe, arriva l'oro con un giovane talento a Roseto degli Abruzzi

Dopo l’oro della diciassettenne Valeria Mercando ai campionati italiani youth, categoria 54 chili, la Pugilistica Biella Boxe (che si allena nella palestra Fit 4 You di via Friuli 9 a Biella) ha inanellato un ulteriore successo anche con la squadra dei più piccoli alla Coppa Italia giovanile che si è svolta nel fine settimana a Roseto degli Abruzzi, con la partecipazione di centinaia di giovani e giovanissimi provenienti da tutta Italia, sotto l’egida della Federazione Pugilistica Italiana.

Il “cucciolo” Nathan Gamarra, di appena 7 anni, accompagnato dal suo maestro, Vincenzo Frascella, ha vinto la medaglia d’oro di categoria stracciando in tutte le prove previste (percorso, salto della corda, sacco mobile con cambio guardia e via discorrendo) gli avversari delle altre regioni. E’ andata meno bene all’altro biellese che si è qualificato per la fase finale nazionale dopo aver vinto il titolo regionale al termine di una decina di criterium, Thomas Fierro, “cangurino” in coppia con Pietro Marra della Boxe Chivasso. La selezione piemontese, guidata dal fiduciario Angelo Fabiano, era composta da sette piccoli atleti.