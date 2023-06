Bi Roller brilla a Cantù: Sangiorgi sfiora il podio, Rocchetti conquista la 5° posizione e Botezatu viene premiato in combinata

Si è svolto domenica 25 giugno in una caldissima giornata d’estate il 45° trofeo di Cantù e gli atleti Bi Roller si sono fatti valere, conquistando importanti risultati. Cominciando dai più piccoli, Alex Botezatu e Mattia Tamburrano, categoria Giovanissimi, si sono cimentati nella 100 metri come gara sprint e nella 600 metri come gara lunga.

Entrambi sono stati bravissimi e grintosi conquistando rispettivamente due 14° posti per Alex che correva con indosso la maglia Canguro conquistato domenica scorsa nella gara precedente e un 16° nella sprint e 19° nella lunga per Mattia. Alex è stato premiato nella classifica combinata in 13° posizione. Bravissimi entrambi!Salendo di categoria, Andrea Mazzola, categoria Ragazzi, ha corso molto bene la gara lunga 5000 ad eliminazione, conquistando inizialmente la finale e poi salendo passo dopo passo la classifica e chiudendo in un’ottima 10° posizione.

Nella gara sprint alcune indecisioni hanno condizionato la gara e il tempo fatto lo ha portato alla 22° posizione in classifica. Come Allievi hanno corso Camilla Siletti, Emma Valli, Michele Rocchetti e Annibale Sangiorgi che hanno affrontato la finale della 10000 metri ad eliminazione e la gara sprint di 500 metri. Molto brave le ragazze che hanno affrontato con il giusto spirito un’agguerritissima finale della gara lunga. Il risultato migliore di giornata lo ha portato a casa Annibale Sangiorgi che si è qualificato nella finale a 6 della gara 500 metri e poi ha corso bene il turno successivo, conquistando un’ottima 4° posizione. L’atleta che quest’anno gode di buona forma si aspettava di più da sè stesso e certamente avrebbe potuto fare di più specialmente nella gara lunga dove ha fatto alcuni errori tattici che lo hanno fermato alla 10° posizione di classifica. La somma dei due risultati ha portato tuttavia ad una ottima 6° posizione di classifica combinata.

Anche Michele Rocchetti ha conquistato un’ottima posizione di classifica: un 5° posto nella gara lunga 10 mila metri ad eliminazione; nella sprint invece ha chiuso in 12° posizione e la somma dei due risultati lo ha portato all’8° posizione in combinata. Con pochi atleti in gara la società condotta dal coach Federica Ugliengo ha conquistato la 18° posizione in classifica su 32 squadre partecipanti.

Particolarmente utili e di supporto nella caldissima e faticosa giornata di gara i due sponsor Acqua Lauretana e Sellmat. L’appuntamento con le gare è per sabato prossimo, 1 luglio, quando gli atleti Bi Roller correranno a Cologno Monzese per un altro appuntamento del trofeo CNO. In bocca al lupo a tutti!Ma le competizioni non sono l’unica attività di ASD Bi Roller Pattinaggio Biella: ci sono i corsi estivi, le promozioni in giro per il territorio e i progetti speciali.

Tra questi rientra un’importante attività in collaborazione con un centro estivo di un sci club della Valle d’Aosta: per 6 volte in queste settimane di fine giugno, luglio e agosto gruppi diversi di bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni prenderanno lezioni di pattinaggio dai tecnici federali Bi Roller. Intanto, in città proseguono le promozioni e i corsi estivi Bi Roller aperti a tutti, anche i principianti. Nel prossimo week end, in due momenti tra sabato e domenica, ci sarà l’opportunità della prova gratuita di pattinaggio in piazza del Monte in occasione dello Street art Festival.

Per info, telefonare a 3755641117.