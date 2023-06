Riapre il centro visite di Vermogno nella Riserva Naturale della Bessa

Domenica 2 luglio 2023 riaprirà ufficialmente al pubblico il centro visite di Vermogno nella Riserva Naturale della Bessa.

Presidente dell'ente di gestione aree protette Ticino e Lago Maggiore, Erika Vallera: “Dopo anni di chiusura al pubblico, l'ultima apertura risale al 2019, siamo molto contenti di riaprire il centro visite. Per il momento si tratta solo delle domeniche di luglio ma siamo al lavoro per ulteriori periodi di apertura del centro. In carenza di personale, come siamo attualmente, purtroppo le aperture dei centri visita si riescono a gestire solo attraverso la collaborazione di associazioni ed attività di volontariato. Come Amministrazione tenevamo molto a questa riapertura; è un primo passo, insieme ai lavori di ripristino della segnaletica di alcuni percorsi che partiranno a breve, a dimostrazione dell'attenzione che vogliamo dedicare alla Riserva naturale della Bessa.”

Il programma di domenica 2 luglio prevede: ore 15:30 riapertura ed inaugurazione della mostra "1983-2023: 40 anni in copertina” dedicata alla rivista Piemonte Parchi. Ore 16:00 passeggiata con il guardiaparco lungo il sentiero dei Ciapei Parfunda. Un percorso breve con dislivello minimo. La visita guidata accompagnati dal guardiaparco dell'ente di gestione è gratuita ed è consigliata la prenotazione tramite mail a promozione@parcoticinolagomaggiore.it oppure inviando un messaggio alla pagina facebook dell'ente “Parco Ticino Lago Maggiore” (applicazione messenger).

Le iniziative hanno avuto il patrocinio di ATL Terre Alto Piemonte e dei Comuni di Borriana; di Cerrione e di Zubiena.