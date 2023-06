“Famiglie a Teatro” , quattro spettacoli da tutto esaurito grazie alla Fondazione Crb

Si è conclusa sabato scorso con la performance “Dance the game” a cura di Art'è Danza, Opificiodellarte e Pratiche di Slancio l’edizione estiva della rassegna “Famiglie a Teatro” della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, che tra maggio e giugno ha offerto gratuitamente alle famiglie biellesi quattro spettacoli nella suggestiva cornice di Palazzo Gromo Losa.

Tutti gli appuntamenti hanno fatto registrare il tutto esaurito per un totale di circa 800 partecipanti, che hanno molto apprezzato l’allestimento all’esterno, che ha valorizzato il giardino e il resto degli spazi esterni di Palazzo Gromo Losa, rivelatisi ancora una volta un ottimo palcoscenico per eventi di questo tipo.

Le prime date, dedicate al teatro, hanno visto la collaborazione con la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, che ha messo in scena tre diversi spettacoli dedicati ai più piccoli, il primo (domenica 28 maggio) ambientato nell’Antico Egitto, il secondo (domenica 11 giugno) con protagonista l’Albero dei Regali, e il terzo (domenica 18 giugno) dedicato al mondo delle fiabe, tutti caratterizzati da una grande dose di interattività che ha saputo coinvolgere la folta platea di giovanissimi. L’ultimo appuntamento (sabato 24 giugno), come anticipato, era invece dedicato alla danza con una performance itinerante che si è svolta tra le aiuole del giardino e negli altri spazi esterni del palazzo. L’evento era inoltre inserito, come momento di avvio, all’interno del calendario della manifestazione Biella Danza.

Al termine di ogni evento gli organizzatori hanno consegnato ai piccoli partecipanti una cartolina, invitandoli a “indirizzare” alla Fondazione i propri commenti. Eccone alcuni: “Mi è piaciuto molto, mi ha spaventato la mummia” “Lo spettacolo è bellissimo, non vedo l’ora di partecipare ad un altro spettacolo di questo genere. Mi sono divertita un sacco”. “Mi è piaciuto molto, mi ha fatto molto ridere, anche perché sono salita sul palco”. “Il mio personaggio preferito è il gobbo”.

“Sono davvero lieto che la nostra proposta sia stata così apprezzata – commenta il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella Michele Colombo – Famiglie a Teatro rappresenta per la Fondazione un progetto importante, ormai diventato un appuntamento fisso per le famiglie biellesi. Questa stagione estiva ci ha permesso inoltre di valorizzare ulteriormente il giardino e gli spazi esterni di Palazzo Gromo Losa, che la Fondazione cura con impegno nel corso dell’anno proprio per metterli a disposizione della comunità con eventi di questo tipo”.