Nell'ambito di Biella estate 2023, domani, mercoledì 28 giugno in città è in calendario il concerto per "Musica in piazza".

L'appuntamento è alle ore 21 Chiostro di San Sebastiano, Biella (in caso di maltempo, il concerto si terrà sotto i portici del Chiostro medesimo).

Si esibiranno la Junior "Cep" Band, direttore, Simone De Troia e la Società Filarmonica di Occhieppo Inferiore APS, direttore, Raffaello Cangiano.