A Fontaneto d’Agogna una serata in ricordo di Dante Strona poeta della Resistenza

Venerdì 7 luglio 2023, a Fontaneto d’Agogna, in piazza Castello, alle ore 21, si terrà la serata di poesia e musica Dante Strona poeta della Resistenza, del paesaggio, della memoria, iniziativa organizzata, nell’occasione del centenario della nascita di Dante Strona, dal Comune di Fontaneto d’Agogna, dall’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia (Istorbive) e dall’Anpi.

Voce recitante di Rosaria Tricarico; musiche di Viola Fagnani (violino); voci narranti di Alessandro Orsi e Angelo Vecchi.

Dante Strona, nato a Biella nel 1923, partecipò alla Resistenza nella XII divisione Garibaldi “Nedo” e subito dopo la guerra divenne segretario della Camera del Lavoro di Crocemosso e poi di Biella, svolgendo in seguito l’attività di dirigente sindacale fino al 1962. Residente a Fontaneto d’Agogna (No) dai primi anni cinquanta fino al 1988, anno della sua morte, fu studioso di storia contemporanea e critico storico-letterario.

Unanimemente riconosciuto come “poeta della Resistenza”, ha pubblicato alcune raccolte di poesie e vari articoli e saggi in riviste e giornali. Nel corso della serata sarà disponibile il volume Per conoscere Dante Strona. Poesie sulla Resistenza, a cura di Daniela Strona.

La partecipazione è libera.