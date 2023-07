Stellantis, Verrone, i lavoratori hanno incrociato le braccia

Riceviamo e pubblichiamo:

"La RSA e RLS FIOM-CGIL dello stabilimento Stellantis di Verrone segnalano nuovamente le carenze strutturali che minano la sicurezza e l'ambiente di lavoro degli addetti alla produzione dei cambi per il gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA.

Le promesse ormai non sortono più al compito di tranquillizzare i lavoratori che si trovano a lavorare in condizioni estreme, aggravate dal susseguirsi di tagli al personale e ai servizi dello stabilimento ex Lancia, centro di eccellenza manifatturiero del territorio. Nella giornata odierna i Lavoratori dello stabilimento Stellantis di Verrone si sono dovuti fermare per l'ennesima volta incrociando le braccia per rivendicare quello che è un diritto e dovrebbe essere la normalità in un'azienda che si vanta di essere il 4 ° produttore al mondo di autoveicoli. Si sta parlando dell'accensione dell'impianto di areazione nei capannoni che ospitano i reparti di produzione.

Nonostante la comunicazione di rassicurazione dell'azienda alle altre sigle sindacali presenti nel sito, ad esclusione della FIOM, che l'impianto di ventilazione sarebbe stato messo in funzione alle 16.00, quest'ultima non si è arresa e grazie al coinvolgimento e alla rivendicazione dei lavoratori l'impianto di ventilazione è partito subito dopo l'inizio della protesta alle 12,45 ripristinando le minime condizioni di lavoro.

L'impianto di areazione ha sempre funzionato a regime negli ultimi anni e non si riesce a comprendere le motivazioni che spingono l'azienda La FIOM c'è sempre, al fianco dei lavoratori per aiutarli a contrastare questa vergognosa gestione aziendale, visto che l'impianto di areazione ha sempre funzionato a regime negli ultimi anni, che tende solo a fare profitto sulle spalle di chi produce riservandosi fin da ora a promuovere ulteriori iniziative, non di meno utilizzare lo strumento dello sciopero collettivo"