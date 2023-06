Organalia 2023, una delle tappe è Vigliano Biellese

Sono undici gli appuntamenti musicali programmati per il mese di luglio che si terranno a: ALA DI STURA, COASSOLO TORINESE, CORIO, CANTOIRA, VIGLIANO BIELLESE, ANDRATE, MEZZENILE, PESSINETTO, CERES.

Si inizia, come vuole ormai una consuetudine collaudata nel tempo, con Ala di Stura.

Infatti, Sabato 1° luglio, alle ore 21, nell’elegante Chiesa parrocchiale, si esibirà per la prima volta l’organista Manuele Barale, titolare della Basilica di Sant’Andrea in Vercelli che con la partecipazione del Coro Polifonico di Lanzo diretto da Simone Bertolazzi svilupperà un programma su brani del XIX e XX secolo. Quindi, Domenica 2 luglio, alle 21, ci sarà il gradito ritorno a Coassolo Torinese, per un concerto d’organo nella Chiesa parrocchiale con la partecipazione dell’organista mantovano Carlo Benatti. Il programma sarà interamente dedicato al genio del XIX secolo, di cui ricorre l’anniversario della dipartita, padre Davide da Bergamo.

Sabato 8 luglio, alle ore 21, nella grandiosa Chiesa parrocchiale di Corio, arriverà un concerto di musica barocca con il duo formato da Matteo Cotti ed Elisabetta Merlo, organo e tromba che farà sussultare di gioia il pubblico di Organalia mentre la Domenica 9 luglio, sempre alle 21, si andrà a Cantoira per il restauro dell’organo Chichi, collocato nella parrocchiale per un concerto del tutto particolare con l’organista ligure Silvano Rodi, docente al Conservatorio di Nizza e titolare dell’organo Zanin della Chiesa di Santa Devota nel Principato di Monaco. Sarà affiancato dalla moglie Sonia Borella alle percussioni per un programma di musiche rinascimentali.

Alla metà del mese tre appuntamenti caratterizzeranno la programmazione.

Venerdì 14 luglio, alle 21 si andrà nella parrocchiale di Vigliano Biellese con il duo Capretti-Rinero, voce e organo, in un programma tutto handeliano con presentazione del cd che è stato registrato a Mezzenile. Località questa in cui il concerto si terrà Domenica 16 luglio alle ore 21.

Sabato 15 luglio, alle ore 21, si andrà, invece, in Canavese e, precisamente, ad Andrate per un concerto di musica barocca napoletana con l’organista emiliano Andrea Chezzi.

Si salirà a Viù il Sabato 22 luglio dove alle 21 nella parrocchiale tornerà in Organalia l’organista Gabriele Studer il quale sarà affiancato dal trombettista Marco Bellone in u programma che spazia dal Barocco al Contemporaneo.

Domenica 23 luglio, alle 21, gradito ritorno a Monastero di Lanzo dove nella Chiesa parrocchiale di Sant’Anastasia si esibirà il trio formato dai flautisti Giulio De Felice e Susanne Geist e dall’organista Franz Silvestri per un programma dedicato allo Stylus Phantasticus.

Infine, il mese di luglio sarà suggellato dal concerto nel Santuario di Sant’Ignazio in Pessinetto nel tardo pomeriggio di Venerdì 28 luglio alle ore 18 con il mezzosoprano Rossella Giacchero e l’organista Gianluca Cagnani, docente al Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Torino con un programma interamente mariano e, a Ceres, dove nella parrocchiale, Sabato 29 luglio alle ore 21, arriverà il giovane ma già affermato organista novarese Alessandro Tonietti per un programma che dal Barocco arriva ai prodromi del bandistico-teatrale.