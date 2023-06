Doppio appuntamento a Miagliano con il teatro di Storie di Piazza l’1 e 2 luglio, al Lanificio Botto, negli spazi esterni, all’aperto. Il 1° luglio, alla sera, nell’anfiteatro P408 rivivranno i favolosi anni del Ferragosto Andornese, e il 2 luglio nel pomeriggio il Mercato della lana animerà il Lanificio Botto durante le ore di apertura della Rete Museale Biellese, che affiancherà all’evento la visita guidata a cura delle operatrici.

Gli spettacoli messi in scena da Associazione Storie di Piazza aps fanno parte della rassegna Storie Biellesi 2023, che gode del contributo di Fondazione CRBiella e dell’appoggio di numerosi altri partner. Rivivranno dunque per una sera gli anni ruggenti del Ferragosto andornese con lo spettacolo di Manuela Tamietti e Maurizio Pellegrini Lo splendore del Ferragosto andornese manifestazione, che dal 1936 al 2000 è stata un importante punto di riferimento dell’estate Biellese, nello spazio dell’Anfiteatro di Miagliano, sabato 1° luglio 2023, alle ore 21 Lo splendore del Ferragosto Andornese è stato concepito grazie all’appoggio di Maurizio Pellegrini, Vice Presidente dell’associazione, che con Arnaldo Allara ha raccolto le memorie in un libro, La musica italiana è passata di qui – gli anni d'oro del Ferragosto Andornese corredato dalle belle foto scattate da Sergio Fighera nel periodo che va dal 1961 al 1973. Il libro è il catalogo della mostra omonima, a cura dell'Associazione Piano BI, presentata al Museo del Territorio Biellese nel 2021 e successivamente riproposta in altri luoghi.

Oltre che alle pagine del libro lo spettacolo si ispira ai ricordi degli anziani raccolti nel 2022 per il progetto Memoria d’annata, svolto da Storie di Piazza con Anteo Cooperativa Sociale nella RSA Belletti Bona di Biella nel 2022. Ricordi vivi e divertenti di un'epoca in cui sul palco della manifestazione si alternarono le star più famose della canzone e dello spettacolo italiano, per le quali un pubblico numerosissimo ed entusiasta si assiepava intorno al palco del Parco La Salute di Andorno, a volte non sufficiente ad ospitare tutti, tanto da riempire di gente anche i tetti adiacenti! Purtroppo non è stato possibile far rivivere lo stesso palco ma ad ospitare lo spettacolo sarà uno spazio poco distante, a circa un km: l'Anfiteatro all'aperto di Miagliano, denominato P408 e sul quel palco saliranno alcune “star” della musica come Celentano, Iva Zanicchi, Patty Pravo, Antoine, Milva, Nada, Gigliola Cinquetti… Gli attori coinvolti sono Silke Battistini, Noemi Garbo, Francesco Logoteta, Maurizia Mosca, Oriana Minnicino, Salvo Montalto, Lavinia Pizzo, Luisa Trompetto Lo spettacolo racconta aneddoti, fatti, particolarità del Ferragosto Andornese concentrandosi sul periodo tra il 1958 e il 1973, quello che vide il Ferragosto raggiungere il suo apice grazie al patron, l’infaticabile Efrem Galliera, carrozziere di giorno e abile organizzatore di eventi per le notti estive. Prenotazione consigliata tramite WhatsApp 349.7160287 o mail: iscrizioni@storiedipiazza.it.

Domenica 2 luglio invece ritorna il Mercato del 900 di Renato D’Urtica con la regia di Manuela Tamietti, spettacolo che ha attraversato il Biellese in diversi siti museali, cambiando forma e personaggi, in queste ultime quattro estati biellesi. La nuova declinazione intitolata Il mercato della lana tocca l’ argomento principe delle nostre valli e, dopo il successo dell’anno scorso a Casa Zegna, ci è parso importante riprendere l’argomento anche a Miagliano, sede di un importante Lanificio, quello dei Botto chiuso nel 1993 e prima importante cotonificio sorto nel 1863 sulle sponde del Cervo grazie ai Poma, industriali che hanno cambiato l’aspetto e la qualità della vita del paese. L’ opificio ha dato lavoro a migliaia di persone, restituendo dignità e benessere alle famiglie, cambiando l’aspetto della Valle Cervo e ora occupa il paesaggio del paese con un’imponente struttura rivitalizzata in questi ultimi anni grazie grazie all’attività culturale delle due associazioni: Amici della lana e Storie di Piazza e dall’appoggio del Comune di Miagliano.

L’appuntamento sarà nel teatrino esterno e lungo la roggia con partenze dei vari gruppi dal Lanificio alle 15, 16 e 17. Gli attori coinvolti sono Noemi Garbo, Erika Borroz, Cristina Colonna, Maurizia Mosca, Oriana Minnicino, Franco Marassi, Salvo Montalto, Veronica Morellini, Sonia Rondi, Monica Rubin Barazza, Lavinia Pizzo, Luciano Tomasoni, Luisa Trompetto. La musica è di Elena Straudi Ingresso a offerta libera, su prenotazione. Cell. 351 8862836 amicidellalana@gmail.com