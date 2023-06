10 anni di Street Art Riva Festival, ecco il programma completo

Lo Street Art Riva Festival si appresta a festeggiare la decima edizione: nelle piazze e nelle vie dello storico quartiere Riva questa manifestazione è cresciuta fino a diventare uno degli eventi di maggior interesse dell’Estate Biellese con oltre 5000 presenze nel 2022 . In questi anni si sono esibiti centinaia di artisti nazionali ed internazionali e quest’anno ci saranno 3 serate con oltre 20 performance adatte a tutte le età per un totale di oltre 50 artisti di strada provenienti da tutta Italia.

Tra gli eventi collaterali proposti ci teniamo molto a citare la collaborazione con l’Istituto Belletti Bona : sabato 1/7 alle ore 10.30 si terrà l’esibizione di Bingo all’interno del Chiostro del Istituto per intrattenere gli ospiti ed i familiari della RSA cittadina. Ricordiamo inoltre che le offerte raccolte durante tutto l’evento saranno devolute alle popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna.

Ecco il programma sintetico delle 3 serate:

Venerdì 30 giugno

ore 18.30 in piazza Santa Marta : in collaborazione con Confesercenti del Biellese ci sarà l’esibizione di Rasid Nikolic con The Gipsy Marionettist. Originario nell’Ex Jugoslavia costretto a scappare nella guerra e cresciuto in un campo nomadi in Italia, appassionato di “fili” e studioso di intaglio a coltello. Ogni sua marionetta è ispirata ad un componente della sua famiglia. Se pensate che le marionette siano “una cosa per bambini” Rasid vi farà cambiare idea.

Dalle ore 20.30 si inizia con i grandi spettacoli in Piazza San Giovanni Bosco: il primo spettacolo ad andare in scena nel quartiere sarà quello di Mister Bingo con il suo Best Of. Nell’area spettacolo di Piazza del Monte ci sarà un’imperdibile spettacolo di acrobatica aerea a cura della Compagni Ludilò. Le due artiste saltano dentro e fuori dallo spazio scenico che diventa la loro stanza dei giochi intricata di piccoli conflitti che assumono proporzioni esagerate.

Durante la serata ci saranno due postazioni Buskers (che replicheranno anche sabato1/07) di due artisti selezionati con lo scopo di facilitare la possibilità di esibirsi a giovani Artisti: saranno con noi ANG! Chitarrista fingerstyle ed El Camino de la Pianta Fabio Malerba che con la sua handpan creerà suggestive atmosfere musicali.

Chiuderanno la prima serata il grandioso show di fuoco di Chandy de Falco in Piazza San Giovanni Bosco e una performance musicale con loopstation e percussioni in Piazza del Monte del genovese Andrè Trabucco.

Sabato 1/07

Alle 18.30 saranno le Magie di Mr Ale a intrattenere il pubblico di Via Italia in Piazza Santa Marta Dalle 20.30 andrà in scena un estratto dello spettacolo Diritto alla Felicità in piazza San Giovanni Bosco con gli attori di Patatrac Teatro - Opificio dell’Arte (prodotto dalla cooperativa Domus Laetitiae). Sarà Marcello Fares con le sue acrobazie con la You Cyr, sulle note di Frank Buscaglione, ad esibirsi alle ore 21.00 nell'area spettacoli di Piazza del Monte con lo spettacolo Whisky Facile.

Alle 21.30 la compagnia Argentina Gatto Bianco Gatto Negro, vincitori del premio del pubblico del Clown&Clown Festival di Milano, proporranno il loro show in Piazza San Giovanni Bosco. Acrobatica, giocoleria e clowneria vi lasceranno a bocca aperta!

Super ospite ( direttamente dalla trasmissione televisiva Zelig ) della seconda serata del Festival, sarà Eddi Mirabella con il suo personaggio Sick Du Soleil! Dichiara di aver fatto più di 100 provini al grande Cirque du Soleil e non è mai stato preso e lui non ha mai abbandonato. Si vanta di questo record! Ringrazia di aver fallito tutti i provini! Grazie a questo, ha potuto farsi apprezzare dal pubblico. Trova sempre come far applaudire, è un vero professionista di come arrampicarsi sugli specchi. La clownerie si mixa agli equilibri sul rola bola e sul monociclo giraffa alto due metri. Il suo obiettivo è la contemporaneità: balla giocola, destreggia l’hulla hop e le palline sulla piramide di rola bola, crea una fionda, lancia maiali di lattice in un secchio di metallo. Questo spettacolo è una grottesca avventura esilarante. La chiusura della serata sarà affidata ai ballerini dell’ad Cazy Swing Hornet che riscalderanno Piazza del Monte!

Domenica 2/7

Dalle 10.00 per tutta la giornata giochi di ruolo a cura del Il Folletto e Il Dado Giallo e dalle 17 alle 19 esibizioni e prova gratuita di pattinaggio a cura di Asd Bi Roller Pattinaggio Biella. Ore 21 show ATEMPO spettacolo di clowneria e giocoleria a cura della compagnia Argentina Gatto Bianco Gatto Negro Come ultimo spettacolo ci sarà l’anteprima del Ratataplan Festival con lo spettacolo di circo contemporaneo a cura del DUO PADELLA dal titolo ABOUT uno spettacolo di circo contemporaneo inspirato all’amicizia.

Si tratta del primo progetto del Duo Padella, costituito da Isaac Valle e Giuliano Garufi, dopo due anni di formazione alla scuola INAC in Portogallo ed il secondo spettacolo in assoluto da loro ideato. Isaac è specializzato in equilibrismo su bici acrobatica e verticali, Giuliano in giocoleria e manipolazione di oggetti.

TUTTE LE SERE

Dalle 19.00 verrà aperto ufficialmente lo Street Art Village dove troverete l’animazione per bambini a cura della Zoo Family della Pro loco di Biella e i laboratori proposti da Capuccetto Giallo e l’area Street Food dove troverete varie proposte culinarie dolci e salate ed ovviamente non potrà mancare la Birra Menabrea.

SE PIOVE .. VENITE LO STESSO

In caso di pioggia durante le tre serate gli spettacoli verranno proposti all’interno della Palestra dei Salesiani ( con ingresso sia da via Galileo Galilei oppure da piazza S.Cassiano a fianco del campanile ).

Evento organizzato dall’Ente Manifestazioni Biella Riva Con il contributo della Fondazione CRB e dell’Assessorato Manifestazioni della Città di Biella Con il patrocinio dalla Regione Piemonte Con la collaborazione Circolo Lessona , Pro loco di Biella Balle Oropa , DadoGiallo, Il Folletto, Confesercenti del Biellese, Ascom Biella, CNA Biella.

