Dal Nord Ovest - Perde il controllo dell'auto e precipita dal ponte sullo Strona

Ha perso il controllo della sua auto, finendo fuori strada e precipitando di qualche metro dal ponte sullo Strona, a Valduggia.

Brutto spavento, ma per fortuna danni limitati, per l'automobilista coinvolto in un incidente che, nella tarda serata del 26 giugno, ha bloccato la viabilità lungo il tratto che collega Borgosesia a Valduggia.

La richiesta di aiuto è arrivata intorno alle 22.20: per i soccorsi sono state mobilitate una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo e i mezzi del 118 che si sono occupati di medicare il conducente, quasi incolume, prima di accompagnarlo in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo è uscito di strada in modo autonomo: perdendo il controllo della propria auto in un tratto di ponte in curva, ha divelto le protezioni di sicurezza terminando la corsa alcuni metri al di sotto del breve viadotto.

I Vigili del Fuoco si sono occupati della messa in sicurezza dell'auto, adoperandosi nel disabilitazione dell'unità ibrida. La strada è rimasta bloccata in entrambi i sensi di circolazione sino al ripristino delle condizioni di sicurezza.