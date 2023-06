Brutto gesto nel comune di Viverone. Nei giorni scorsi, qualcuno ha gettato cibo nei bidoni della spazzatura. A darne notizia lo stesso sindaco sui canali social del Comune: “Trovato nei cestini dei rifiuti nel parcheggio di Padre Zola. In questa società dove tanti non hanno da mangiare, c'è chi getta via questo”. La foto parla da sé.