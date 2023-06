Vetro dell'auto in frantumi, specchietto rimosso: vandali in azione a Piedicavallo

Amara sorpresa per una residente di Piedicavallo. La sua auto, infatti, è stata presa di mira da alcuni giovani nel corso della notte, a Montesinaro.

L'elenco dei danni è notevole: vetro del passeggero completamente in frantumi, righe sulla carrozzeria, specchietto rimosso e vano del portaoggetti danneggiato. Ignote le cause del gesto: probabilmente una ragazzata che ha trovato la ferma condanna della comunità. Smaltita la rabbia, la proprietaria si recherà dai Carabinieri per sporgere denuncia.