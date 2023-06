L'addio di Cossato a Ivo Papa, lo storico commerciante mancato all'età di 84 anni

Si terrà oggi, alle 15, l'ultimo saluto a Ivo Papa, storico commerciante di Cossato, mancato ieri all'età di 84 anni.

Persona solare e di cuore, stimato e apprezzato per la sua professionalità dalla comunità biellese, Papa ha fondato il proprio negozio “Ivo Confezioni” nel lontano 1963: con capacità imprenditoriale, ha saputo adattarsi alle mode, agli stili e ai grandi cambiamenti socio-economici offrendo sempre una vasta gamma di prodotti capaci di soddisfare generazioni diverse di clienti.

Anche in pensione, non ha fatto mai mancare la sua presenza in negozio, ora nelle saldi mani dei figli Roberta e Andrea. Proprio quest'anno sarebbero caduti i 60 anni di attività dello storico esercizio. Dai familiari è un giunto un sentito ringraziamento ai medici e al personale del servizio di cure palliative domiciliari.

I funerali, affidati all'Impresa Funebre Minero, avranno luogo a Cossato alla chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta.