Piedicavallo, riapre il tempio valdese con canti e concerto

Domenica 2 luglio alle 17 riapre lo storico tempio valdese di Piedicavallo con un culto evangelico svolto dalla pastora di Biella e Piedicavallo Joylin Galapon coadiuvata dalla pastora battista di Torino Paola Zambon.

I canti saranno eseguiti dal “Passalacqua Gospel Choir” di Torino nato nel novembre 2013 come coro temporaneo in un seminario dell’UCEBI(Unione delle chiese battiste italiane). Invece di sciogliersi alla fine del seminario, il coro si è strutturato ed è diventato il “Passalacqua Gospel Choir” (nella foto) nome che viene dall’indirizzo della chiesa battista di Torino dove ha sede. Anche se si riunisce nella chiesa battista, il coro è, possiamo dire ecumenico, in quanto oltre ai battisti, ci sono valdesi, cattolici e altri, che si ritrovano nella voglia di cantare e di annunciare il “gospel”, ossia l’Evangelo, la Buona novella del Nuovo testamento di Gesù Cristo.

Il coro è diretto da Edouard Kibongui Kanza e, in questa occasione, sarà accompagnato, al pianoforte, dal maestro Andrea Musso. Il culto avrà un carattere ecumenico ed è aperto a tutti coloro che vorranno intervenire. Al termine del culto vi sarà un breve concerto del “Passalacqua Gospel Choir”.