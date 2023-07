Carlo Pellegatti: "Berlusconi è stato un maestro del giornalismo" - intervista esclusiva

Il giornalista sportivo Carlo Pellegatti offre una prospettiva unica sul Milan, parlando della gestione passata e delle sfide future del club, nonché della sua relazione personale con l'ex Presidente Silvio Berlusconi. Inoltre, discute la storica rivalità tra il Milan e l'Inter.

Iniziamo con un saluto e una riflessione sulla figura di Silvio Berlusconi nel calcio italiano. Quali sono le tue considerazioni su di lui? C'è qualche aspetto della sua carriera che ti ha colpito in modo particolare?

Il mio percorso lavorativo è stato fortemente influenzato da Silvio Berlusconi, che ha dimostrato grande coinvolgimento personale e abilità nella guida del team di Mediaset. Fin dall'inizio, ci ha dato supporto e consigli preziosi per migliorare come professionisti del giornalismo.

Un esempio utile degli insegnamenti di Silvio potrebbe essere quello di concentrarsi, durante una telecronaca di una partita, sui punti di forza dei giocatori presenti, invece che lamentarsi delle mancanze, in modo da valorizzare lo spettacolo. Ad esempio, invece di dire "Nel Milan manca questo e questo, all'Inter quest'altro.." si può parlare dei talenti già presenti sul campo.

Mantenere il contatto visivo durante un'intervista o una conversazione personale è fondamentale per dimostrare interesse e rispetto verso l'interlocutore. Distrarsi mentre si parla può essere percepito come maleducazione e mancanza di attenzione. Durante i miei incontri con Silvio Berlusconi, mi ha sempre fatto i complimenti per il mio lavoro al Milan e apprezzava la mia sincerità quando parlavamo insieme. Era importante mantenere una voce ferma e decisa durante le conversazioni con lui.

Cosa ne pensi della recente ristrutturazione del Milan con la defezione di Maldini e Massara alla gestione?

Questa settimana è stata caratterizzata da una serie di eventi che hanno causato grande stress emotivo, tra cui l'abbandono di Paolo Maldini che ha colpito profondamente molti fan dello sport. In passato, il Milan ha superato divergenze per il bene della squadra lavorando insieme con coesione. Tuttavia, le recenti differenze di opinione sulla filosofia del prossimo calciomercato hanno portato alla rottura e all'abbandono di Maldini.La notizia dell'abbandono di Paolo Maldini e Ricky Massara dalla gestione del mercato ha sorpreso i tifosi del Milan durante questo momento storico.

Paolo avrebbe festeggiato il 70° anniversario della storia del Milan legata al cognome Maldini, dato che suo padre Cesare iniziò a giocare nel club nel 1954. La decisione del suo abbandono ha colpito duramente tutti i fan. Tuttavia, sostengo gli attuali membri del team e tifare contro di loro sarebbe un atto ingiusto nei confronti dell'intera squadra. Nonostante il mio desiderio di avere sempre Paolo Maldini, sosterrò chi è qui ora e spero che la nuova gestione del Milan possa fare degli acquisti importanti per costruire una grande squadra futura mantenendo l'importanza della tradizione rossonera.

Immaginando di essere un dirigente del Milan, quali tre giocatori consiglieresti per rafforzare i reparti della squadra nella prossima stagione?

Ti suggerisco tre nomi, anche se probabilmente non saranno presi in considerazione: Marcus Thuram è uno dei miei preferiti e spero che possa essere una scelta positiva. Sarebbe fantastico avere un giocatore con la stessa velocità di Sinisterra del Leeds per coprire la fascia destra o sinistra del campo. Anche se può sembrare un'ipotesi improbabile, avrei desiderato vedere Loftus-Cheek nella squadra. Oltre ai tre nomi già proposti, Milinkovic-Savic, si sarebbe rivelato il candidato perfetto per la posizione di numero dieci.

In caso di partenza del Pioli, chi sarebbe il tuo candidato ideale come nuovo allenatore? Sarri, Italiano o De Zerbi sono tra le opzioni che ti proponiamo. Qual è la tua opinione su di loro?

Non voglio parlare di questo argomento perché la prossima stagione avremo Pioli come allenatore, quindi concentriamoci su questo e godiamocelo. Se uno dei tre allenatori dovesse arrivare, potrebbe significare che il Milan non è soddisfatto delle prestazioni di Pioli. Personalmente, spero che il club continui a supportarlo in quanto gli altri candidati sono ancora incerti. Tuttavia, De Zerbi sembra essere un'opzione intrigante tra i tre nomi proposti.

Con il ritiro di Ibra dal calcio giocato, ci chiediamo se potrebbe intraprendere la carriera da allenatore. Ti immagini Ibrahimovic come allenatore del Milan?

Non sono d'accordo con la decisione di far sedere Ibrahimovic sulla panchina del Milan, ma sarebbe positivo avere un club manager a Milanello per migliorare la comunicazione tra società e squadra, lasciando il ruolo di responsabile tecnico a Pioli. Inoltre, ammiro molto le gesta calcistiche del campione svedese.