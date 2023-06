Un lettore: "Sanità, Piemonte tra le regioni promosse?"

Egr. Sig. Direttore,

I dati citati nell’articolo rappresentano delle medie di cui ovviamente dobbiamo rallegrarci, ma analizzando le performance nel dettaglio (occorre scaricare e consultare il documento “XI Edizione 2023” dal sito Crea Sanità) si può capire dove invece la nostra Regione non eccelle affatto.

All’Indicatore “Equità”, che comprende la voce “Quota di persone che rinuncia a prestazioni sanitarie per motivi economici, distanza, liste d’attesa, orari scomodi etc.” il Piemonte risulta peggiorato rispetto al 2019 (anno di confronto a cui si riferiscono tutti i dati), ma anche al di sotto della media nazionale ed in compagnia di Friuli, Umbria, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Tutte le altre Regioni mostrano, al contrario, un miglioramento rispetto al 2019.

Questo aspetto negativo non mi stupisce affatto visto che nel 2022 e fino a giugno 2023, io e mia moglie, abbiamo percorso oltre 700 Km in auto per poter usufruire del SSN piemontese.

Non potendo ottenere una prenotazione (per totale mancanza di date disponibili sulle strutture biellesi), abbiamo fatto conoscenza con il personale sanitario di Borgosesia, Santhià, Vercelli, Oleggio, Galliate, Ivrea…

Aggiungo che 700 Km sono un’ottimizzazione delle distanze, perché le prenotazioni le facciamo via web e, prenotato per esempio a Novara in quanto unico sito disponibile al momento, ci attacchiamo al computer per giorni, fintanto che non riusciamo ad infilarci in qualche disdetta ed accorciare le distanze.

In alcune occasioni, quando il costo della prestazione era inferiore alle spese di viaggio, siamo ricorsi alla sanità privata.

Mi chiedo come gestiscono questa situazione gli anziani biellesi che non possono guidare un’auto, che non hanno qualcuno che li possa accompagnare in giro per il Piemonte, che per modificare la prenotazione devono continuamente telefonare al CUP perché hanno difficoltà nell’usare un computer, che non possono permettersi i costi di una trasferta fuori provincia…

Probabilmente il software che gestisce gli appuntamenti è stato hackerato e propone Novara ai biellesi e Biella agli astigiani e nessuno ancora se ne avvede…

Cordialmente