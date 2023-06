Croci in montagna. È polemica? Tanto rumore per nulla

Una polemica forte, repentina, divisiva rimbalzata sulle cronache dei giornali legata al posizionamento di simboli religiosi in cima alla montagna. Il tutto è uscito in calce alla presentazione del libro di Marco Albino Ferrari “Assalto alle Alpi” in cui l’autore presenta la sua idea di tutela del sistema alpino, una montagna incontaminata, pura, libera da qualsiasi segno dell’uomo.

Lo stesso autore tra l’altro è pure responsabile del settore Cultura del Cai e sul portale “lo Scarpone” è stata pubblicata una nota che dice chiaramente che, per il futuro, sarebbe auspicabile che le montagne non diventassero monumenti legati alla fede. Tanto è bastato per scatenare un putiferio simil-religioso-politico in cui mezze verità sono diventate dogmi scatenando polemiche di ogni genere. Il risultato è stato che il Presidente del Cai ha esternato affermando che la posizione del Responsabile Cultura non era quella ufficiale del Cai e che nessuno pensava di togliere le croci già esistenti dalle vette, peraltro mai annunciata.

Come sempre tanto rumore per nulla. Il posizionamento e la costruzione delle croci in vetta sono una pratica antica, nel 1799, la prima testimonianza, sulle cime austriache venne posizionata la Kaiserkreutz una sorta di Te Deum di ringraziamento, ma decine sono le vette, raggiunte da questi simboli che altro non vogliono testimoniare se non la vicinanza religiosa di praticanti al cielo e alle proprie credenze. Ognuno naturalmente è libero di pensare ciò che vuole ma siamo pur sempre un paese a forte matrice cattolica, la nostra provincia poi più di ogni altra con alcuni santuari come Oropa e Graglia e un numero elevato di cappelle e di chiesette site in montagna proprio perché in alto è possibile trovare una pace interiore che avvicina a Dio e al proprio credo.

La montagna rappresenta certamente cultura sportiva e ambientale, ma è luogo di pensiero e di riflessione, e, se alla fine di una lunga ascesa una persona vuole trovare pace può fare affidamento a preghiere e a simboli che richiamano il proprio credo. Se in nome del politically correct bisogna spogliarsi delle proprie tradizioni allora siamo dalla parte del torto e dovremmo rimuovere anche tutti gli ex voto che troviamo a migliaia proprio al Santuario di Oropa e che rappresentano una vera e propria devozione popolare e che fanno parte della nostra storia. Siamo sicuri che questa sia la strada giusta?