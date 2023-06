Cantieri nelle scuole biellesi: trovate le 15 aule del Liceo Scientifico per iniziare il nuovo anno a settembre

La Provincia di Biella ha trovato gli spazi per le 15 aule che ospiteranno alcuni studenti del Liceo Scientifico nel prossimo anno scolastico, durante gli interventi di messa in sicurezza dal punto di vista sismico dell'edificio di via Galimberti.

Cinque aule saranno all'interno dello stesso liceo, 5 a Città Studi, e le restanti 5 nella ex sede Atap in viale Macallé, di fronte alla Piscina Rivetti.

“Acquisteremo lo stabile ex Atap dal Comune di Biella – dichiara il Presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo– e faremo gli interventi ai piani superiori dello stesso dove ci saranno queste aule, tenuto conto che il primo piano è occupato dai laboratori di occupabilità. Inoltre recupereremo altri spazi nell'edificio scolastico di via Cavour, con aule che andranno in rotazioni con quelle di Città Studi”.