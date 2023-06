Una lettrice: "....a proposito di incuria, cosa dire del Belvedere a Sordevolo?"

Buongiorno Direttore,

sempre a proposito di incuria verso i nostri bei borghi, vorrei segnalare lo stato di degrado in cui versa un angolino della nostra bella Sordevolo, il cosiddetto Belvedere di Verdobbio, un tempo non lontano luogo in cui ci si poteva sedere sulle panchine e godersi il fresco ammirando il panorama. Allego alcune foto che illustrano lo stato deprecabile delle suddette panchine, ormai marcescenti, e il ridicolo ‘rabbercio’ di un paio di esse con la sostituzione di 1 stanga di legno (un vero pugno in un occhio). Che dire, questo è solo un esempio di come Sordevolo venga trascurato, e mi vergogno per le tante persone che si vogliono attirare con spettacoli anche importanti! Grazie per voler condividere questa segnalazione con i suoi lettori.

Cordiali saluti