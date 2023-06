Biella, in via Torino, i residenti: "Impossibile dormire con questo disturbo", foto Mattia Baù per newsbiella.it

Buongiorno vorrei rimanere anonima ma segnalare questo fatto.

In via Torino da 2 settimane circa hanno posizionato una sorta di rampa metallica preceduta da cartellina di lavori stradali, cosa che non sta avvenendo ne procedendo.

Questa rampa produce un rumore fastidiosissimo e forte e costante in ogni momento del giorno e della notte, consideri il traffico di via Torino, ad ogni auto che passa....il disturbo è incredibile.

Non si può neanche dormire e noi residenti lo abbiamo sotto casa in particolare sotto le camere da letto. Spero con questa mail di sollevare la questione affinché inizino i lavori o sostituiscano questa rampa, perché oramai riposare è diventato impossibile. Grazie per l'attenzione.