Rally & Co al Lana Storico 2023, ecco com'è andata (foto di Ciro Simoni e staff Rally & Co)

Il Rally Storico della Lana 2023 ha riservato gioie e dolori ai portacolori della scuderia biellese Rally & Co , che nella gara di casa sono stati assoluti protagonisti anche se con alterne fortune nel risultato finale, consentendo comunque di ottenere la seconda posizione nella coppa scuderie. Lascia l'amaro in bocca il ritiro di Marco Bertinotti e Andrea Rondi, che per una banale rottura allo spinterogeno della loro porsche 911 hanno dovuto abbandonare la prima posizione assoluta conquistata con in denti fino alla prova speciale 6, dopo la quale il problema si è presentato in maniera evidente costringendoli allo stop.

Ottimo risultato (che poteva essere migliore vista la differenza di soli sei secondi dalla decima piazza) per il presidente Aci Biella Andrea Gibello e Lorenzo Pontarollo che a bordo della loro Ford Sierra cosworth arrivano 11° assoluti, terzi di raggruppamento j2 e secondi di classe oltre 2000 , siglando anche un 8° posizione assoluta sulla prova di casa della "romanina".

Stessa vettura per Luca Ferrero e Paolo Ferraris 22° assoluti e quinti di classe, cinque posizioni avanti a Lorenzo Nofri e Patrick Varale che sulla Ford escort rs arrivano 27° assoluti e terzi di classe 2000 nel secondo raggruppamento. Super debutto assoluto sulla porsche 911 2.000 di primo raggruppamento (nel quale giungono terzi) per Paolo Viola ed Andrea Pizzato 38° assoluti e terzi di classe portando punti pesanti per la coppa scuderie, seguiti in 40°posizione da due veterani dei rally anni 80/90 Lamberto Bertinotti e Fausto Bondesan anche loro su porsche 911.

Palco d'arrivo anche per Zublena e Costenaro che sulla piccola fiat 127 giungono 54° assoluti e quinti di classe fino a 1150 del terzo raggruppamento come anche per Enrico Candelone e Francesco Foglia al traguardo su Ford Sierra nella categoria regolarità a media che vedeva al via anche Claudio Vallauri e Claudio Cappio sulla mostruosa Audi quattro s1 di gruppo b.

Ritirati sulla prova speciale numero 6 Alessandro Bottazzi e Ilaria Magnani mentre veleggiavano in un ottima 17° posizione sulla opel corsa gsi, stessa prova fatale a Luca Zerbetto e Riccardo Cairati abbandonati dalla frizione della peugeot 205 gti; problemi al motore della ford escort rs dopo la ps 3 per Walter Anziliero navigato dalla figlia Alyssa in quel momento saldamente in 12° posizione dopo aver siglato il decimo tempo sulla prova di Campore.

Lo spirito di scuderia non è mancato neppure nel dopo gara, con tutti i piloti (felici e meno) ritrovatisi a cena in quel di Curino per una serata all'insegna del rally e della goliardia.