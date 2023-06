Filippo Bizzocchi è ufficiale: è lui il primo colpo in entrata per il Gaglianico. Classe 2001, ex Ceversama, è un attaccante esterno, giovane con esperienza in categorie superiori. “Sono contento di essere s Gaglianico, società in forte crescita. Conosco molto bene il presidente Bifernino avendolo avuto come direttore sportivo. Sono pronto per questa nuova avventura “.