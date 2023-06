A Berlino la delegazione italiana ha raccolto il testimone per i giochi mondiali invernali di Torino 2025

Ieri, 25 giugno, si è svolta la Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici presso la Porta del Brandeburgo, alla presenza del Ministro per lo Sport-Giovani Andrea Abodi, a cui, nel corso della cerimonia di Flag Handover, è stato consegnato il testimone per l’organizzazione italiana degli Special Olympics Winter World Games, in programma a Torino, a marzo 2025.

A ritirare la bandiera il sindaco Stefano Lo Russo con la presenza dei direttori Regionali e Provinciali Special Olympics Charlie Cremonte e Marco Chessa e di Alessandra Bianco, membro del Board Nazionale. Evidente la soddisfazione di Charlie Cremonte che sarà in prima linea nell’organizzazione dei giochi: "Ricevere la bandiera è stata un’emozione indescrivibile, con gli Special Olympics Word Games la nostra Regione si prepara ad ospitare l’evento sportivo per eccellenza di livello internazionale e con l’obiettivo di essere sempre di ispirazione nella promozione della cultura dell’inclusività e del rispetto. In città a Torino, e sulle nostre belle montagne piemontesi si sfideranno infatti atlete e atleti con e senza disabilità intellettive, in formazioni miste. Ci aspetta un gran lavoro che svolgeremo con l’entusiasmo di sempre e con la consapevolezza di sapere che ci adopereremo per l’organizzazione di un evento che sarà ‘esempio’ nel mondo di unione, di spirito sportivo per i più giovani e per tutta la comunità".

L'appuntamento è per marzo 2025, precisamente dall'8 al 16. I Giochi Mondiali Invernali Torino 2025, programmati dall’8 al 16 Marzo, coinvolgeranno 2500 atleti da 100 nazioni, 625 Coach, 3.000 volontari, migliaia di persone tra staff, personale medico, familiari, media, ospiti, delegati ed oltre 300.000 spettatori. Otto le discipline suddivise tra Torino, Bardonecchia, Sestriere e Pragelato. Sci alpino (Sestriere), sci di fondo (Pragelato), danza sportiva, pattinaggio artistico, floorball, pattinaggio di velocità su pista corta (Torino), snowboarding e corsa con le racchette le da neve (Bardonecchia).