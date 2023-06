20 squadre in sfida ai calci di rigore, sport e beneficenza protagonisti nel torneo del Rotaract Biella (foto di Nicola Rasolo)

Sport e beneficenza uniscono le forze. Nella giornata di ieri, 25 giugno, 20 squadre hanno preso parte al torneo dei calci di rigore, realizzato dal Rotaract Club di Biella e andato in scena nel campo sportivo di corso 53° Fanteria.

Proprio come lo scorso anno, l'evento sarà dedicato totalmente a fini benefici e tutto il ricavato verrà devoluto all'associazione "Scialis", la quale opera in prima linea nel cercare di permettere a ragazzi con disabilità uditive di avvicinarsi al mondo dello sport in un clima di fiducia ed entusiasmo, andando incontro a quelli che sono stati i valori cardine del presente anno sociale, ovvero l'inclusione a tutti i livelli delle persone con disabilità.