Regionali 2024, Cirio: "Pronto a ricandidarmi, ho offerto la mia disponibilità al centrodestra"

Parlando a margine della Festa Azzurra di Forza Italia a Novara, il governatore Alberto Cirio ha di fatto confermato l'intenzione di ricandidarsi alle regionali del prossimo anno. "E' importante finire le cose che si iniziano ed io ho dato la mia disponibilità al partito e alla coalizione, che è poi anche quella del governo nazionale. Poi ascolteremo quello che si dovrà fare, perché le decisioni si prendono insieme, nel concetto di unità del centrodestra".

Salvo clamorosi ribaltoni, insomma, il centrodestra in Piemonte avrà ancora nell'esponente di Forza Italia e presidente in carica il suo candidato per l'appuntamento elettorale del 2024. Niente ritorno in Europa, come lui stesso aveva ipotizzato qualche mese fa, il presente ed il futuro politico di Cirio sono in questa Regione.

A Novara è stato il primo appuntamento di FI in Piemonte senza il suo leader e fondatore Silvio Berlusconi, ma Cirio ne ha difeso il ruolo e l'importanza: "Da sempre noi siamo radicati nei territori ed è proprio questo il segreto per portare avanti quelle che sono le idee e i programmi di Silvio Berlusconi".

"Oggi in Piemonte c'è il primo evento ufficiale di Forza Italia senza di lui, ma lui c'è nelle nostre parole, nelle nostre idee, nei nostri occhi, nei nostri programmi. Finché parleremo di difendere la libertà e lavoreremo per l''unità del centrodestra Berlusconi ci sarà", ha concluso Cirio.