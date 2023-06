Lega, a Chivasso Molinari rieletto segretario del Piemonte: Biella c'è

Chivasso, terra dell’omonima Carta federalista ed autonomista, è stato il luogo simbolo del Congresso Regionale della Lega che ha visto rieleggere per acclamazione l’On. Riccardo Molinari a Segretario del Piemonte nella giornata di domenica scorsa.

Una partecipazione piena, ampia e sentita dei militanti biellesi e piemontesi, che in tutti gli interventi hanno voluto esprimere il loro desiderio di un partito maggiormente identitario, vicino alla sua particolare storia federalista ed autonomista, riscoprendo e rivalutando la sua identità. Il tema del Congresso voluto da Molinari racchiude nel suo testo e nella sua immagine il percorso che affronteremo nei prossimi mesi: “Identità nei valori.

Il Piemonte in buone mani” con la rappresentazione del moderno quarto stato sovrastato dal sol dell’avvenire. Quarto stato composto da agricoltori in difficoltà, giovani laureati costretti ad emigrare, lavoratori indeboliti dalla globalizzazione, dai bassi salari, professionisti succubi della burocrazia statale e dell’alta imposizione fiscale, giovani madri che non arrivano a fine mese.

Lavoro, welfare sociale, pensioni, territorio, sanità sono i valori identitari descritti nella relazione appassionata ed applaudita di Molinari. “Noi dobbiamo perseguire l’identità piemontese e batterci per questa identità, che si basa sui valori liberali e sociali che hanno caratterizzato questa terra. E dobbiamo batterci per il grande tema dell’autonomia che è la principale battaglia che la Lega porta avanti da sempre. La differenza fra noi e gli altri è che il nostro valore principale è il territorio, il popolo. Per gli altri è la Nazione. Ma noi vogliamo costruire un’Europa dei popoli e non delle nazioni, fautrici di divisioni e incomprensioni.” ha spiegato Molinari durante il suo intervento.