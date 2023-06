Anche a Biella la campagna adesioni a FI

Nei giorni 24 e 25 giugno si è svolta anche a Biella la due giorni nazionale di campagna adesioni.

"C’è sta una buona la partecipazione - dichiara il coordinatore provinciale Alberto Fenoglio - , sono tante le persone che ci incoraggiano a continuare a lottare nel nome di Silvio Berlusconi per i valori moderati, cattolici e liberali, che appartengono al patrimonio culturale di Forza Italia!".

Per chi preferisce, è anche possibile iscriversi on line dal sito www.forzaitalia.it adesioni on line o mandando una mail a forzaitaliabiella@gmail.com