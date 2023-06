Tornano gli eventi estivi musicali di Viviamo Candelo

Anche quest'anno torna l'appuntamento con la festa estiva di Viviamo Candelo, evento nato nel 2017 come una scommessa ben riuscita, ora giunta alla quinta edizione.

L'evento patrocinato dal Comune di Candelo e organizzato in stretta collaborazione e supporto con la Pro Loco Candelo, si svolgerà venerdì 7 luglio con la mitica musica anni '70/'80 e l'animazione di DJ TERE, il gruppo Woodstock Family accompagnato da DJ ZANKA e sabato 8 luglio con la musica anni 90' di PETER DJ. L'iniziativa, a scopo benefico il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza, è prevista dalle 21 a Candelo, in Piazza Castello, piazzetta interno Ricetto con ingresso libero.

Anche quest'anno prima delle serate musicali sarà possibile dalle 19 cenare al Ricetto con l'iniziativa "Grigliata argentina tra le Rue del Ricetto", per prenotazioni è possibile contattare il nr. 3204444141. E' gradito abbigliamento a tema. Per informazioni generali: viviamocandelo@gmail.com.