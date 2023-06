Reload Sound Festival, artisti biellesi ma non solo al Parco Kennedy, foto Mattia Baù per newsbiella.it

Ieri, domenica 25 giugno a chiudere l'ultima edizione del Reload Sound Festival a Biella è stata la musica jazz di JazzRefound, Max Duo (Max Tempia al pianoforte, Max Serra alle percussioni) e James Senese con il gruppo Napoli Centrale.

Da giovedì sono però diversi gli artisti che si sono susseguiti prima nel palco più piccolo, targato Lyskamm quindi sul palco principale, sponsorizzato da Bonprix, sia del territorio ma non solo: dai The Carosello’s, ai Persiana Jones, ai The Bowman all'attesissimo Lo Stato Sociale.

Tra gli appuntamenti più attesi c'è stato anche sabato un laboratorio di costruzione di aquiloni con il simbolo del «Terzo Paradiso» (leggi Aquiloni del terzo paradiso in festival), che sono poi stato fatti voltare sul cielo del Reload alla presenza del Maestro Michelangelo Pistoletto, al quale è stato anche dedicata un momento di festa in occasione del suo 90° compleanno.