21 giugno, al Biella Jazz Club, un concerto nella Giornata Nazionale per la lotta alle leucemie

Nel bel concerto organizzato da Biella Jazz Club per AIL Biella in occasione del 21 giugno, Giornata Nazionale per la lotta alle leucemie, si sono vissuti dei momenti musicali e di amicizia che i numerosi presenti difficilmente dimenticheranno. L’evento è stata anche l’occasione per ringraziare i nostri preziosi volontari sempre pronti a donare il loro tempo per gli altri e tutti i collaboratori di AIL Biella. Durante la serata la presidente Simonetta Stasi è stata nominata socio onorario del Biella Jazz Club.

Grazie di cuore e complimenti agli artisti sul palco: Marianna Valloggia, voce, Max Tempia al pianoforte, Maurino Dellacqua al basso e Massimo Serra alla batteria.