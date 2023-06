Vacanze a Torre Mozza: le informazioni da conoscere

Una delle perle turistiche del Basso Salento è senza dubbio Torre Mozza, località balneare che si trova a breve distanza da Ugento. Come si può facilmente immaginare, il suo nome proviene da un edificio presente sul territorio: una torre diroccata davvero peculiare, costruita nel 1565 e da allora crollata e ricostruita in più occasioni. In origine il suo scopo era quello di garantire gli avvistamenti di invasori per reagire alle invasioni turistiche: oggi è un’apprezzata attrazione turistica. I reiterati crolli sono stati con tutta probabilità provocati anche dall’azione di erosione innescata dal mare: e così quella che un tempo era conosciuta come Torre dei fiumi adesso è diventata Torre Mozza, proprio perché mozza appare la sua parte superiore.

Il mare di Torre Mozza

Torre Mozza si affaccia sul versante ionico della Puglia, e merita di essere presa in considerazione come una delle destinazioni più affascinanti in cui è possibile passare le vacanze estive. Tanti sono i buoni motivi per farlo: condizioni climatiche che sono sempre gradevoli, una spiaggia molto ampia e un mare dalle acque cristalline. Coloro che amano dilettarsi nel diving e tutti gli appassionati di immersioni finalizzate alla ricerca di relitti hanno tra l’altro l’opportunità di raggiungere le celebri Secche di Ugento, situate a breve distanza dalla costa. Qui è possibile notare, a pelo d’acqua, scogli che nel corso della storia sono stati causa di celebri naufragi: il più famoso è stato con tutta probabilità quello di Pirro. Merita di essere conosciuta anche la storia del mercantile Liesen, che tutti riescono a vedere oggi, pochi metri sotto il pelo dell’acqua, anche a occhio nudo.

Le spiagge

Va detto che a Torre Mozza la stagione estiva è generalmente molto lunga, e arriva a coprire anche l’inizio dell’autunno: insomma, si può andare in spiaggia e fare il bagno anche a settembre e perfino nelle prime due settimane di ottobre, grazie a un clima mite e decisamente favorevole. A partire dalla primavera, dunque, Torre Mozza inizia a popolarsi di parecchi turisti, che scelgono questa destinazione per rilassarsi e passare le vacanze. Le spiagge del luogo sono impeccabili, e non è eccessivo affermarlo: perfette per le coppie e i gruppi di amici, così come per le famiglie che hanno bambini al seguito. D’altro canto i fondali sono bassi, e garantiscono il massimo della tranquillità e i più alti standard di sicurezza.

Quale lido scegliere

Insieme con la spiaggia di Torre San Giovanni e quella di Lido Marini, il litorale di Torre Mozza fa parte della marina di Ugento. I lidi fra cui è possibile scegliere sono parecchi, e i turisti hanno così l’opportunità di scegliere sia spiagge libere che spiagge attrezzate: le prime, ovviamente, offrono una costa quasi selvaggia e intatta, mentre le seconde mettono a disposizione tutti i servizi che possano offrire comfort e tranquillità, con campi da beach volley e sedie sdraio, ristoranti e bar per pranzare o per gustare un aperitivo, canoe e pedalò da prendere a noleggio, e molto altro ancora.

Perché scegliere Torre Mozza

Alla luce di tutto quel che si è detto fino ad ora, insomma, Torre Mozza è la località perfetta per una vacanza, con varie strutture ricettive capaci di soddisfare le necessità di qualunque genere di turista. Torre Mozza si presenta come una destinazione perfetta per i ragazzi che vanno in vacanza in gruppo, grazie alla disponibilità di appartamenti che coniugano convenienza economica e comodità e che permettono di restare vicini ai locali per l’intrattenimento notturno e serale. Sono davvero tante le case vacanza, molte delle quali luminose e decisamente spaziose, che regalano a tutti gli ospiti la sensazione di essere a casa.

Le soluzioni per soggiornare

Visto che si parla di una destinazione turistica alquanto apprezzata le strutture ricettive non mancano. Tanti sono gli appartamenti per le vacanze, dai bilocali ai quadrilocali, sempre dotati di balcone o di terrazzo, ideali anche per le famiglie in vacanza con i bambini. Tanti affitti estivi da parte dei privati si rivolgono ai turisti. Per arrivare a Torre Mozza, infine, è sufficiente imboccare la A14, autostrada che collega Lecce a Bari, per poi seguire le indicazioni per Lido Marini di Torre Mozza, che si trova a poca distanza da Gallipoli.