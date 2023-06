Cooperative di Comunità Energetiche: a Biella oggi un convegno di Ener.bit con uno sguardo al sociale

“Le Cooperative di Comunità Energetica” è il titolo del convegno Ener.bit che, in collaborazione con Legacoop Piemonte, introduce, oltre alle CER (Comunità Energetiche Rinnovabili), un nuovo sistema di comunità legato anche al sociale: Le Cooperative di CER, che grazie alle norme di costituzione giuridica, consentirà a tutti di beneficiare degli sviluppi, anche da un punto di vista economico.

La formula cooperativa agevolerà maggiormente le realtà in povertà energetica, incentivandone sviluppo e iniziative, a favore dell’indipendenza: sia per contrastare il caro bollette, che per la produzione di energia pulita e locale.

“Questo sistema rappresenta uno dei metodi più trasparenti, anche grazie al coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche, che rappresenteranno un punto di fondamentale importanza e su cui punteremo maggiormente. - afferma il Presidente di Ener.bit, Paolo Maggia – . Chi vorrà potrà goderne direttamente, diventando socio SCARL (Società Cooperativa A Responsabilità Limitata) e beneficiando di condizioni più vantaggiose di quelle offerte dal mercato.”

“L’aumento dei costi dell’energia, a cui si è andati incontro negli ultimi tempi, ha reso ben evidente la necessità di trovare soluzioni energetiche sostenibili, in accordo con le esigenze dei consumatori e del mondo produttivo. – esordisce il Presidente di Legacoop Piemonte, Dimitri Buzio – In tal senso, le CER rappresentano un utile strumento di transizione ecologica, di produzione e consumo, che andrà a beneficio di cittadini e aziende. Le Comunità Energetiche rappresentano la forma societaria idonea per garantire, in modo efficace, il valore aggiunto della partecipazione democratica, al nuovo modello energetico.

L’incontro, aperto a tutti e gratuito, si terrà oggi lunedì 26 giugno alle ore 17:00, presso la Sala Consigliare della Provincia di Biella, in Via Quintino Sella 12 e tratterà degli aspetti, degli sviluppi e delle opportunità del nuovo sistema.



Il programma:



Saluti Istituzionali

Emanuele Ramella Pralungo, Presidente Provincia di Biella;

Paolo Maggia, Presidente Ener.bit;

Gabriele De Gasperin, Referente Legacoop Alto Piemonte;



Gli aspetti normativi e tecnici delle CER

Elisa Guiot, Dirigente del Settore Sviluppo energetico sostenibile, Direzione Ambiente, Energia e Territorio Regione Piemonte;

Andrea Lanzini, Professore Associato Dipartimento Energia Politecnico di Torino;

Alberto Prospero, Direttore Ener.bit.



Governance e sviluppi delle CER

Sergio Olivero, Energy Center del Politecnico di Torino;

Paola Bellotti, Direttrice Area Sostenibilità e Sviluppo Coopfond;

Roberto Lucchi, Business Development Manager Nova Aeg.

Modera: Alessandro Regge, Area Istituzionale Legacoop Piemonte

Al termine sarà servito un aperitivo.



Per confermare la partecipazione, iscrivetevi al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/660386242027