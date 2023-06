Andrea Condello presenta a Biella Be Free: un libro imprenditoriale fra libertà e successo, VIDEO

Andrea Condello, imprenditore e fondatore di OSM, ha deciso, all’alba dei sessant’anni, di regalarsi del tempo per scrivere un libro e promuoverlo. Dalla sua esperienza è nato Be Free: una raccolta di riflessioni, errori, analisi e suggerimenti di un imprenditore che ha ottenuto grandi risultati, scoprendo il segreto dell’equilibrio fra successo e libertà.

“L’idea del libro – racconta l’autore - nasce dalla volontà di impiegare del tempo per me stesso, di divulgare le numerose esperienze in azienda e promuovere la vision, che mi ha permesso di distinguermi”.

Con 40 anni di esperienza e numerose aziende in diversi settori, Condello ha dedicato, per passione, il suo tempo ad OSM: società leader nel mondo della consulenza aziendale.

L’esperto, a seguito della sua carriera professionale, ha voluto esprimere i valori della sua impresa, coinvolgendo il lettore in un’analisi della mentalità e delle scelte compiute fino ad ora: “Ho avuto l’opportunità di lavorare in molte realtà e grazie alla consapevolezza acquisita intendo sostenere, chi come me, intende riscattarsi. L’obiettivo è di aiutare le persone a raggiungere i propri obiettivi e perseguire un approccio vincente, di guadagnarsi la propria libertà e raggiungere l’ambita felicità!”

L’opera verrà presentata, lunedì 26 giungo, nella storica cornice biellese Tennis Club “I Faggi”, alle ore 18:00: l’evento, riservato agli imprenditori, si concluderà con un aperitivo networking.

Di seguito il link per l’iscrizione gratuita: http://bit.ly/eventiOSM