Masserano, all’Infermeria San Carlo è stata la domenica “del riuso”

L’Infermeria San Carlo di Masserano ha ospitato domenica 25 giugno la prima edizione del “Mercatino del riuso”. Organizzato in collaborazione con l’associazione cittadina “Genitori Sempre”, l’evento si è tenuto nel cortile della casa di riposo, anche grazie alla complicità del bel tempo.

Per tutto il giorno è stato possibile curiosare tra le bancarelle che ospitavano i tanti giochi, vestiti e attrezzature per l’infanzia che i cittadini hanno portato nelle scorse settimane alla struttura di via Roma 60. Gli acquisti venivano poi effettuati in “San Carlo”, la simbolica moneta coniata apposta per questa occasione di festa. E’ stato anche possibile approfittare della colazione e della merenda messe a disposizione per i visitatori e i volontari che, nel corso della giornata, si sono avvicendati tra gli stand. E naturalmente anche per il personale e per gli ospiti della struttura, che stanno tornando alla piena normalità dopo che gli anni del Covid avevano imposto blocchi e restringimenti a iniziative di questo genere.

Quello organizzato domenica è stato solo uno degli appuntamenti che la Fondazione Infermeria San Carlo ha in serbo per questa estate: per rimanere aggiornati è possibile visitare il sito Internet della casa di riposo all’indirizzo www.infermeriasancarlo.com.