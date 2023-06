“PNRR: profili attuativi ed elementi di criticità nell’ambito degli Enti locali” a Biella il convegno, FOTO

In apertura della convention il Prefetto Silvana D’Agostino, dopo i saluti, ha introdotto le tematiche affrontate nel corso della mattinata dando atto degli esiti degli incontri tenutisi in Prefettura con i Sindaci ed i Tecnici dei Comuni, a seguire il Rappresentante della Provincia di Biella Carlo Grosso ed il Sindaco di Biella Claudio Corradino hanno portato i rispettivi saluti, quindi il Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Piemonte Claudio Chiarenza ha effettuato un breve excursus normativo sulle attività di competenza della Corte, anche alla luce delle recenti modifiche normative.