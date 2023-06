Cossato campione di solidarietà, quasi 600 persone alla cena benefica per l'Emilia Romagna FOTO

Cossato è campione di solidarietà. Nella serata di sabato 24 giugno, circa 600 persone si sono date appuntamento al mercato coperto di piazza Croce Rossa per prendere parte alla cena di beneficenza, realizzata da tutte le associazioni di Cossato.

In campo il Comune, insieme a: GS Spolina, Associazione FIDAS, Gruppo Alpini, Auser, Banco di Beneficienza, Centro Incontro, Cossato Shop e ADMO. L'evento, dal titolo “Cossato per la Romagna”, ha l'obiettivo di dare un aiuto concreto alle popolazioni dell'Emilia Romagna, colpite dalla recente alluvione. Il menù, a base di piatti tipici della tradizione emiliana-romagnola, ha conquistato i palati di tutti.

Nel corso della serata è stato anche allestito un maxi schermo per assistere al concerto “Italia Loves Romagna”, in programma in contemporanea al Campovolo di Modena. Dall'amministrazione comunale, attraverso i social, è giunto il ringraziamento per “tutti i volontari delle Associazioni Cossatesi e i commercianti che, con il loro contributo, hanno consentito la riuscita di una magnifica serata di solidarietà”.

Soddisfatto della buona riuscita dell'iniziativa anche il sindaco Enrico Moggio: “Una serata che meritava di essere vissuta e che verrà ricordata per parecchio tempo. Tutti hanno dedicato parte del proprio tempo per gli altri, in sinergia, in unità, così da raggiungere un obiettivo nobilissimo. Sono più che orgoglioso della mia città”.