A piedi lungo il Cervo a Candelo vede un capriolo ferito e chiama i soccorsi, FOTO

Stava passeggiando lungo il Cervo a piedi, quando un uomo ha notato a terra un capriolo maschio, adulto, che sembrava vivo ma non si muoveva. E' successo nel fine settimana. Immediatamente ha chiamato i soccorsi: sul posto è arrivato il personale per il recupero della fauna selvatica della Provincia di Biella che ha tratto in salvo la bestiola.

Una volta che è stato visitato dal servizio veterinario dell'Asl Biella, il capriolo, su disposizione dell'Asl stesso, è stato portato all'associazione Nata Libera a Graglia per essere tenuto in osservazione. Le sue condizioni sono al momento stabili e non dovrebbe essere in pericolo di vita. Con molta probabilità l'animale è stato investito ad ha cercato rifugio in mezzo alla boscaglia dove è stato avvistato.