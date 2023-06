Quat Pass per Pralungh, 90 runners al via: primi al traguardo Poletti e Degiugno FOTO

90 runners e 15 bambini hanno preso parte ieri sera, 24 giugno, alla sesta edizione di Quat Pass per Pralungh, la manifestazione sportiva non competitiva organizzata dall’Associazione Genitori & Giovani di Pralungo in collaborazione con APD Pietro Micca e Biella Running.

A tagliare per primo il traguardo Federico Poletti della Fulgor Prato Sesia, seguito a ruora da Marco Ghiardo della Splendor e da Giacomo Ubertali della Biella Running. Tra le donne, invece, successo per Alessandra Degiugno del Valdigne Triathlon. Valeria Bruna e Laura Acquadro, invece, si sono divise i gradini più bassi del podio. Premiato anche il più anziano della gara podistica: il classe '51 Leo Rottino.

Infine, il Trofeo Associazione Genitori & Giovani per la società più numerosa è andato a Biella Running. Come sempre, il ricavato sarà al sostegno di progetti per i bambini delle scuole di Pralungo e per le loro famiglie.

Dagli organizzatori è giunto il ringraziamento al "Gruppo Alpini, ragazzi delle scuole medie, il vicesindaco Ilario Stefani, la speaker Marta Coda Luchini e il gruppo volontari di Pralungo".