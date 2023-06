Oropa Monte Camino, la carica dei 166: vincono Enzo Mersi e Benedetta Broggi FOTO e VIDEO

Giornata di sport nelle montagne biellesi per l'Oropa Monte Camino che ha visto stamattina la partecipazione di 166 podisti, suddivisi per la gara competitiva e non.

La prima si è sviluppata su una serie di sentieri montani per un totale di 7 km di tragitto che abbraccia anche la vicina Valle Cervo; la seconda, invece, più breve, ha visto l'arrivo al Rifugio Rosazza.

Alla fine, Enzo Mersi ha tagliato per primo il traguardo avendo la meglio sui diretti rivali, Massimo Gaggino e Carlo Torello Viera. Tra le donne, invece, ha svettato Benedetta Broggi: alle sue spalle il duo formato da Elisa Arvat e Giuseppina Feo.