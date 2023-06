A Ronco Biellese, Saliceramica: la ceramica incontra il salice! Laboratorio con il cestaio

“Dopo il grande successo dell’evento organizzato la scorsa estate, riproponiamo con piacere anche quest’anno l’incontro con Paolo Vergnaghi, mastro cestaio che ci ha insegnato a intrecciare il salice su basi di terracotta” dice Valentina organizzatrice dell’evento.

Appassionante, molto creativo, geniale! Così ne hanno parlato i partecipanti, che partendo da una base in ceramica appositamente preparata, hanno intrecciato il salice per ottenere splendidi portavasi, cestini, secondo la fantasia di ciascuno.

Per partecipare è necessario iscriversi. In laboratorio abbiamo preparato un certo numero di basi in terracotta su cui poi si lavorerà con il cestaio. Per cui anche chi non ne fosse provvisto può partecipare e realizzare il proprio cesto.

L’evento è confermato e ci sono ancora alcuni posti disponibili.

Dove: Ex Fornace Cantono a Ronco Biellese, via Roma 55.

Domenica 2 luglio alle 14:30, con Paolo Vergnaghi, dell'Associazione Passi d'Asino.